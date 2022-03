도쿄 DEN, ASIA’S 50 BEST RESTAURANTS 2022에서 1위에 올라

(런던 2022년 3월 29일 PRNewswire=연합뉴스) 도쿄의 Den이 S.Pellegrino&Acqua Panna가 후원하는 Asia’s 50 Best Restaurants 2022에서 1위에 올랐다. 이 명예로운 명단은 오늘 아시아 전역 방콕, 마카오 및 도쿄에서 열린 행사에서 발표됐다.







1~50위의 명단 전체는 여기[

https://www.theworlds50best.com/asia/en/list/1-50

]에서 확인할 수 있다.

– 올해로 10회를 맞은 2022년 명단에는 16개의 신규 새로운 레스토랑이 진입했다. 일본이 11개로 1위에 올랐고, 태국이 9개, 싱가포르가 7개로 그 뒤를 이었다.

– 명단에서 14위로 데뷔한 일본 와카야마현의 Villa Aida는 Highest New Entry Award, sponsored by Aspire Lifestyles를 수상했다.

– 14단계 올라 13위를 기록한 도쿄의 Ode는 Highest Climber Award를 수상했다.

– 홍콩 Neighborhood의 David Lai 셰프는 동료들이 투표한 IneditDamm Chefs’ Choice Award를 수상했다.

– 싱가포르 Odette는 올해 Gin Mare Art of Hospitality Award 수상자로 선정됐다.

– 타이베이 Mume는 Flor de Cana sustainable Restaurant Award를 수상했다.

– 싱가포르 Cloudstreet의 Maira Yeo Asia’s Best Pastry Chef, sponsored by Valrhona로 선정됐다.

1위에 오른 Den은 The Best Restaurant in Asia, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna와 The Best Restaurant in Japan의 두 개의 상을 받았다. 2007년에 개장한 Den은 소유주인 Zaiyu Hasegawa 셰프의 성격이 잘 반영된 곳이다. 가이세키 요리에 대한 유쾌하고 친밀한 접근법을 취한 Hasegawa 셰프 팀은 창의적인 프레젠테이션과 전통 요리에 가미한 놀라운 반전으로 손님들에게 즐거움을 선사한다. 2017년에 37위로 Asia’s 50 Best Restaurants 명단에 처음 오른 Den은 다음 해에 The World’s 50 Best Restaurants 명단에 데뷔했고, 2021년에는 11위로 올랐다.

처음으로 The Best Restaurant in Thailand를 수상한 방콕 Sorn이 Den에 이어 2위를 차지했고, 일본 도쿄 Florilege가 3위를 차지했다.

2021년에 1위를 기록했던 홍콩 The Chairman은 5위로 내려갔지만, 3년 연속으로 The Best Restaurant in China를 수상했다.

Asia’s 50 Best Restaurants 콘텐츠 이사 William Drew는 “올해는 Den이 전통, 혁신 및 유쾌함의 독특한 결합을 인정받아 아시아 지역에서 1위에 선정됐다”라며 “2022년 명단에 오른 모든 레스토랑과 개별 상 수상자들을 소개하게 된 것을 기쁘게 생각한다. 이들은 창의성, 회복탄력성 및 기술로 우리에게 영감을 불어넣어 줬다”고 말했다.

