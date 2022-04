아고다 “태국, 국경 재개방 후 세계에서 가장 많이 검색된 관광지”

– 2022년 1~3월, 태국 관련 검색이 500% 이상 증가

– 태국 여행에 가장 관심이 많은 3개국은 일본, 미국 및 싱가포르

– 아고다, 예약 과정 간소화 위해 Thailand Pass 신청과 통합

(방콕 2022년 4월 1일 PRNewswire=연합뉴스) 아고다(Agoda)의 조사 자료에 따르면, 향후 6개월 이내에 여행을 계획하는 사람들이 세계에서 가장 많이 검색한 나라는 태국이라고 한다. 태국은 작년부터 국제 방문객 수가 꾸준히 증가하고 있다. 아고다의 조사 자료에 따르면, 올 1분기 태국에 대한 관심이 500% 급증했다고 한다.

태국 정부는 Thailand Pass와 Sandbox 프로그램 같은 프로젝트를 통해 국제 관광을 재활성화하고자 하는 노력을 기울였다. 그 결과, 태국 여행을 재개하는데 가장 열정적인 시장은 일본(1위), 미국(2위), 싱가포르(3위)인 것으로 나타났다. 영국(4위), 프랑스(5위) 및 스위스(6) 등 유럽 시장도 바짝 그 뒤를 쫓고 있다. 그 외에도 한국(7위), 몰디브(8위), 필리핀(9위) 및 인도네시아(10위)가 상위 10위에 들었다.

이처럼 예상되는 여행객 유입을 지원하고자, 아고다가 Finema와 협업을 추진했다. 기술 기업 Finema는 영사국(Department of Consular Affairs)(외교부 산하)을 대신해 질병통제국(Department of Disease Control)(보건부 산하), 태국관광청(Tourism Authority of Thailand, TAT) 및 DGA(Digital Government Development Agency)와의 공동 추진으로 Thailand Pass를 개발했다. 이 협력은 예약 데이터 업로드를 자동화하고, Thailand Pass의 신청 과정의 속도를 높이며, 오류나 지연의 여지를 줄이는 것을 목표로 한다.

아고다 최고 상업 책임자(CCO) Damien Pfirsch는 “태국 정부는 태국 여행을 재개하고자 준비하는 여행객을 위해 예약 경험을 간소화하고자 많은 노력을 기울였다”라며 “Test & Go, Sandbox 및 Thailand Pass 같은 프로그램이 도입된 만큼, 국제 여행객이 이들 요건을 하나하나 준수하며 이에 필요한 과정을 진행하는 일은 힘도 들고, 시간도 많이 소요될 것”이라고 말했다. 이어 그는 “따라서, 자사는 여행객이 예약 세부 정보를 자동으로 업로드할 수 있도록 지원하고자 예약 데이터를 Thailand Pass 플랫폼으로 원활하게 통합했으며, 이를 통해 휴먼 에러의 여지를 줄였다”라고 설명했다.

아고다는 Thailand Pass 신청 페이지[ https://tp.consular.go.th/ ]에서 체크박스 옵션으로 제시된다. 사용자가 예약 ID를 입력하면, 시스템에서 즉시 필요한 모든 데이터를 보여주고, 신청 양식을 자동으로 작성한다. 고객은 다음 단계에서 예약 확인과 분명한 지시 사항을 바로 받아볼 수 있다. 이를 통해 검토 과정의 빠른 진행이 가능하게 된다.

Pfirsch 아고다 CCO는 “고객이 최대한 번거롭지 않게 여행할 수 있도록 돕고자 한다”라며, “새로운 여행 세계가 도래한 만큼, 그에 수반되는 어려움도 많을 것이며, 자사는 기술 전문성을 활용해 고객의 여행을 더욱 수월하게 만드는데 기여할 것”이라고 말했다. 이어 “이번 파트너십과 더불어, 이 지역에서 자사가 구축하고자 하는 다른 수많은 파트너십을 바탕으로 고객이 출발 전 여정을 순조롭게 진행할 수 있도록 지원할 것”이라고 덧붙였다.

전 세계 여행객은 푸껫, 꼬사무이, 파타야, 끄라비 같은 역대 가장 인기 많은 해변 관광지에서 긴장을 풀거나, 치앙마이, 치앙라이, 파이에서 북방 언덕 부족과 천국 같은 하이킹을 탐색하거나, 많이 이들이 사랑하는 수도 방콕에서 맛있는 길거리 음식과 무한한 쇼핑 체험에 빠지는 등, 여행을 그 어느 때보다 기대하고 있다.

태국 여행에 관한 더 자세한 내용과 추가 정보를 원한다면, 아고다 플랫폼 https://www.agoda.com/thailandreopens 를 통해 할인과 정보를 포함하는 관련 호텔 패키지를 검색할 수 있다.

편집자 주:

2022년 아고다 탑 10 내국행 검색(3월 1일~9월 30일)

1. 일본

2. 미국

3. 싱가포르

4. 영국

5. 프랑스

6. 스위스

7. 한국

8. 몰디브

9. 필리핀

10. 인도네시아

국경 재개방 후 태국을 여행한 상위 10개국(2021년)

1. 미국

2. 독일

3. 영국

4. 러시아

5. 프랑스

6. 스웨덴

7. 이스라엘

8. 한국

9. 호주

10. 스위스

* TH Pass 플랫폼 발췌 데이터

Thailand Pass

여행객은 Thailand Pass 신청 과정의 일환으로, 태국 입국 요건에 따라 예약 확인에 대한 숙박 정보를 제공해야 한다. 여기에는 예약 ID, 호텔명과 위치, 체크인/체크아웃 날짜, 예약 할인 정보 등이 포함된다. 이 정보를 제출하면, 예약 공급업체(아고다, 호텔 등)를 대상으로 모든 예약 정보를 확인하는 매뉴얼 과정이 진행된다. 여행객 수가 증가함에 따라, 정부 기관과 여행객 모두 매뉴얼 업무량을 줄일 필요가 발생했다.

아고다 소개

2005년에 싱가포르 기반의 전자상거래 스타트업으로 시작한 디지털 여행 플랫폼 아고다[ http://www.agoda.com/?site_id=1811392 ]는 전 세계 200개가 넘는 국가와 지역에서 250만 곳 이상의 숙박 시설로 구성된 국제적인 네트워크를 제공할 수 있을 정도로 성장했다. 아고다는 모든 예산과 여행 요건에 적합한 고급 호텔과 저렴한 호텔, 아파트, 가정집 및 빌라를 포함하는 다양한 숙박 시설에 대한 간편한 접근성을 제공한다. 2019년, 아고다는 여행을 훨씬 더 수월하게 지원하기 위해 비행기 상품과 패키지도 추가했다. 아고다(본사: 싱가포르)는 Booking Holdings (나스닥: BKNG)의 자회사이며, 30개국에서 4,000명 이상을 고용하고 있다. Agoda.com과 아고다 모바일 앱은 39개 언어를 지원한다.

더 자세한 정보는 이메일 [email protected] 으로 문의한다.