왕립 알울라위원회, 중소기업 성장 위한 고유의 공식 강조

– 리야드에서 글로벌 기업가정신 총회 개최

– RCU 모델은 경제, 사회 및 자연적 지속가능성을 통합해 중소기업 커뮤니티에 의한 강력하고 지속적인 성장을 창출할 것

– RCU CEO Amr AlMadani, 2022 글로벌 기업가정신 총회의 노변담화에서 ‘결정적 전환점에서의 관광’ 논의

– 알울라로 이동해 신생 기업가들과 통찰력 공유

리야드, 사우디아라비아, 2022년 3월 30일 /PRNewswire/ — 세계 각국 대표단이 리야드에서 열리는 2022 글로벌 기업가정신 총회(Global Entrepreneurship Congress 2022)에 참여하는 가운데, 왕립 알울라위원회(Royal Commission for AlUla, RCU)가 통합적인 지속가능성을 중시하는 중소기업 성장에 대한 고유의 접근방식에 초점을 맞추고 있다.

Amr AlMadani, chief executive of the Royal Commission for AlUla, discusses ‘Tourism at a Tipping Point’ during the Global Entrepreneurship Congress in Riyadh on March 28, 2022. [Credit: RCU]