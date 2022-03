혁신적인 재봉기, 레드닷 디자인 어워드에서 최우수상 수상

파프® 크리에이티브 아이콘™ 2, 디자인과 혁신을 인정받다

테네시주 라 베르뉴, 2022년 3월 25일 /PRNewswire/ — SVP 월드와이드(SVP Worldwide)의 파프®(PFAFF®)크리에이티브 아이콘™ 2 재봉기 및 자수기가 가장 인기 있는 제품 디자인에 주어지는 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)의 제품 디자인 부문에서 특별한 상을 수상했다. 최고의 권위를 자랑하는 최우수상(Best of the Best Award)을 받은 것이다. 후보작의 1% 미만에 주어질 뿐인 상이다. 배심원 선정은 독일 에센에서 1년에 한 번 이루어지며, 제품 디자인, 브랜드 및 커뮤니케이션 디자인, 디자인 콘셉트 등 세 가지 주요 범주로 구성된다.

파프의 모기업인 SVP 월드와이드의 딘 브린들(Dean Brindle) CMO는 “파프® 크리에이티브 아이콘™ 2가 제품 디자인 부문에서 레드닷 어워드 수상자로 선정되어 매우 기쁘게 생각합니다. 후보에 올라 수상까지 하게 되어 영광으로 생각하며, 이를 통해 R&D와 디자인 팀이 고객을 위해 기술적으로 가장 진보하고 아름다운 재봉기를 제공하고 있다는 사실을 입증할 수 있게 되었습니다. SVP 월드와이드의 혁신적인 정신은 타의 추종을 불허합니다.”라고 전했다.

파프® 크리에이티브 아이콘™ 2는 인공 지능(AI)이 적용되어 재봉사가 작업하는 대상물과 방식에 적절히 반응하며 재봉 동작을 수행하고 진화하는 최초의 재봉기이다. 파프® 크리에이티브 아이콘™ 2는 진정한 AI 패션 분야에서 지속적으로 완벽을 추구하도록 설정되어 작업을 진행할 때마다 새로운 방식으로 더욱 스마트하고 대담해진다. 재봉사의 음성 명령과 상상력을 간절히 기다리며, 업계에서 가장 기술적으로 진보한 기계 중 하나로 손꼽히고 있다. 이 재봉기의 아름다움은 깨끗하고 현대적인 라인과 매끄럽게 디자인된 액세서리와 부속품과도 비교할 수 없을 정도로 뛰어나다.

레드닷 어워드는 2022년 6월 20일 독일에서 SVP 월드와이드에 공식 수여될 예정이다.

브린들은 크리에이티브 아이콘 2의 기능과 기술 혁신은 상상력을 뛰어넘는다며, “음성 인식을 통해 제어되는 세계 최초이자 유일한 재봉기입니다. 핸즈프리 명령을 통해 더 많은 유연성과 창의성을 선사할 수 있습니다. 이 재봉기는 재봉사와 한 몸처럼 작동하며, 대형 대화형 태블릿이 가상 어시스턴트 역할을 하여 프로젝트 전체에서 사용자 지정 및 지원 기능을 수행합니다. 인공 지능 기능은 공예의 역사를 기리는 것과 결합된 놀라운 기술의 성과입니다. 너무나 큰 상을 받는 것 같아 영광스럽기 그지없습니다.”라고 덧붙였다.

파프® 소개

탁월한 디자인과 엔지니어링 역사를 자랑하는 파프(PFAFF)® 재봉기는 재봉사라면 누구나 갖고 싶어 하는 세계적으로 가장 정밀한 재봉기입니다. 파프® 브랜드는 150년 이상의 재봉 기술과 문화의 유산을 기반으로 고품질 재봉 및 자수 기계를 지속적으로 개발하고 설계하는 데 중점을 두고 있습니다. 기술의 완벽함으로 알려진 파프® 재봉기는 최대의 제어와 맞춤 제작 기능을 제공하여 가장 까다로운 재봉 기술에 정밀성을 제공합니다. 파프® 재봉기는 열정적인 재봉사를 위한 촉매제로, 재봉의 모든 측면에서 가장 높은 품질의 결과를 제공합니다.

