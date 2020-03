10초 영어: I Don’t Follow

I don’t follow.

모든 언어는 그 언어가 속한 문화와 역사, 그리고 그 언어의 특성에 따라, 서로 다른 은유적 표현이 발전하게 된다. ‘(좋은 기회를 놓쳐서) 속이 쓰리다’ 라는 표현을 그대로 영어로 번역할 수 없고, 영어의 ‘I don’t follow’ 같은 표현이 그대로 한글로 번역되어서는 안되는 것이 바로 그 이유이다. 각 언어마다 조금씩 다른 은유적 표현을 쓰고 있기 때문이다 (물론, 서로 다른 언어에서도 비슷하게 쓰이는 은유적 표현도 많다).

I don’t follow는, 우리가 보통 생각하는 follow의 의미 (따르다)에서 약간 은유적으로 발전한 표현이다 (의미의 확장이라고도 한다). 상대방이 하는 이야기나 설명을 제대로 이해하지 못하고 있을 때, ‘잘 이해가 안되’, ‘네가 뭐라고 말하는지 모르겠어’ 등의 의미로 사용되는 표현이다.

ex)

A) Then, you can change the mode from A to B. (그리고 나서, 모드 A를 B로 바꿀 수 있어.)

B) Sorry, I don’t follow. (미안해. 뭐라는지 하나도 모르겠어.)

A) I was so stressed because I had to call him. (그에게 전화를 해야 했기에, 난 너무 스트레스를 받았어.)

B) Wait, I don’t follow. Why did you have to call him, again? (잠깐, 이해가 안되네. 왜 니가 그에게 전화를 해야했다고 했지?)