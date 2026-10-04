30년 영화도시 부산, 시민과 함께 새로운 30년 연다, 10월 6일 제31회 부산국제영화제 개막

부산시는 오는 10월 6일부터 15일까지 열흘간 영화의전당을 비롯한 부산 곳곳에서 「제31회 부산국제영화제(BIFF)」를 개최한다.

시가 후원하고 (사)부산국제영화제가 주최·주관하는 이번 영화제에는 59개국 247편의 공식 초청작이 상영된다.

개막작으로는 김종관 감독의 <낮과 밤은 서로에게>가 월드 프리미어로 첫선을 보이며, 경쟁 부문에는 14편의 작품이 초청돼 아시아 영화의 미래를 조명한다.

또한, 30년의 역사를 바탕으로 오픈토크·스페셜토크·액터스하우스 등 세계 각국의 영화인과 관객이 직접 소통하는 다채로운 프로그램도 마련돼 축제의 풍성함을 더한다.

특히, 올해 부산국제영화제는 국제영화제작자연맹(FIAPF)의 ‘A-리스트(A-list) 영화제’로 공식 선정되며 세계적인 위상을 다시 한번 입증했다.

아울러 경쟁 부문 최고상인 ‘부산 어워드(Busan Award) 대상’ 수상작에 미국 아카데미 국제장편영화상 출품 자격이 부여됨에 따라, 부산에서 발굴한 작품들이 세계 무대로 진출할 수 있는 교두보가 더욱 탄탄해졌다.

단순한 영화 상영을 넘어 기획·투자·제작·배급이 이어지는 아시아 영상 산업 비즈니스의 장도 펼쳐진다.