30년 영화도시 부산, 시민과 함께 새로운 30년 연다, 10월 6일 제31회 부산국제영화제 개막

부산시는 오는 10월 6일부터 15일까지 열흘간 영화의전당을 비롯한 부산 곳곳에서 「제31회 부산국제영화제(BIFF)」를 개최한다.
시가 후원하고 (사)부산국제영화제가 주최·주관하는 이번 영화제에는 59개국 247편의 공식 초청작이 상영된다.
개막작으로는 김종관 감독의 <낮과 밤은 서로에게>가 월드 프리미어로 첫선을 보이며, 경쟁 부문에는 14편의 작품이 초청돼 아시아 영화의 미래를 조명한다.
또한, 30년의 역사를 바탕으로 오픈토크·스페셜토크·액터스하우스 등 세계 각국의 영화인과 관객이 직접 소통하는 다채로운 프로그램도 마련돼 축제의 풍성함을 더한다.
특히, 올해 부산국제영화제는 국제영화제작자연맹(FIAPF)의 ‘A-리스트(A-list) 영화제’로 공식 선정되며 세계적인 위상을 다시 한번 입증했다.
아울러 경쟁 부문 최고상인 ‘부산 어워드(Busan Award) 대상’ 수상작에 미국 아카데미 국제장편영화상 출품 자격이 부여됨에 따라, 부산에서 발굴한 작품들이 세계 무대로 진출할 수 있는 교두보가 더욱 탄탄해졌다.
단순한 영화 상영을 넘어 기획·투자·제작·배급이 이어지는 아시아 영상 산업 비즈니스의 장도 펼쳐진다.
오는 10월 10일부터 13일까지 벡스코 제2전시장에서 열리는 제21회 아시아콘텐츠&필름마켓(ACFM)에서는 지식재산권(IP), 글로벌 투자‧배급, 시네마틱 인공지능(AI), 뉴미디어 등 아시아 영상 산업의 최신 흐름을 다루는 7개 부문 64개 프로그램이 운영된다.
또한, 아시아 장편영화 프로젝트의 투자·공동제작을 잇는 ‘아시아프로젝트마켓(APM)’, 원천 콘텐츠의 영상화를 모색하는 ‘부산스토리마켓(BSM)’, 기술 융합 콘텐츠를 선보이는 ‘이노아시아(InnoAsia)’ 등을 통해 글로벌 콘텐츠 비즈니스를 적극 지원한다.
영화의전당을 벗어나 일상 속 공간에서 시민과 함께 호흡하는 참여형 프로그램도 대폭 강화됐다.
올해로 6회째를 맞는 ‘동네방네비프’는 부산을 넘어 양산, 서울 등 17개 지역으로 무대를 넓혀 지역 사회와 생활권을 촘촘히 연결한다.
오는 10월 8일부터 11일까지 남포동 일원에서 열리는 ‘커뮤니티비프’는 관객이 직접 프로그램을 기획하는 관객 주도형(Made by Audience) 방식으로 진행되며, 총 42회차 69편의 영화를 상영해 시민과 영화의 거리를 좁힐 예정이다.
기타 자세한 내용은 부산국제영화제 공식 누리집(www.biff.kr)에서 확인할 수 있으며, (사)부산국제영화제(1666-9711)로 문의하면 된다.
전재수 시장은 “부산국제영화제는 지난 30년 동안 부산과 함께 성장해 온 소중한 자산이자 영화도시 부산의 저력이다”라며, “올가을 영화제를 시작으로 불꽃축제, 지스타 등 풍성한 축제가 이어지는 만큼, 많은 분이 부산을 찾아 일상 속 문화를 마음껏 누리고 아름다운 추억을 담아 가시길 바란다”라고 말했다.