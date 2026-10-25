“이제 카톡에서도 만나캉!” 부산시 ‘부캉이’ 이모티콘 무료 배포

부산시는 시민들의 큰 사랑을 받아온 명예홍보대사 ‘부캉이’를 일상에서도 만날 수 있도록 26일 오후 2시부터 카카오톡 이모티콘 「샤플루언서 부캉이 부산왔데이!」 16종을 선착순 5만 명에게 무료로 배포한다고 밝혔다. 이번 이모티콘 배포는 ‘부캉이’에 보내준 시민들의 성원에 보답하는 한편, 부산시 공식 카카오톡 채널을 활성화하여 시민들에게 유용한 시정 소식을 더욱 신속하고 친근하게 전달하고자 기획되었다. 시 공무원이 직접 제작한 이번 이모티콘은 총 16종의 움직이는 형태로 구성되었으며, 시민들이 일상 대화에서 자주 사용하는 표현과 재치 있는 동작을 생동감 있게 담아 재미를 더했다. 10월 26일 오후 2시부터 부산시 공식 카카오톡 채널을 신규 추가한 이용자 중 선착순 5만 명에게 무료 제공되며, 다운로드 후 30일간 사용할 수 있다. 또한 시는 카카오톡 이모티콘 이미지를 다양한 방식으로 활용할 수 있도록 시 누리집(www.busan.go.kr/goods)을 통해 다운로드 서비스를 제공한다.

이번에 제작한 이모티콘 이미지는 시 누리집 내 ‘디지털 굿즈’ 메뉴에서 누구나 무료로 내려받아 기한 제한 없이, 스마트폰이나 컴퓨터 배경화면으로 지정하거나 직접 스티커 형태로 출력해 활용할 수도 있다.

아울러 ‘부캉이’가 명예홍보대사로서 최근 온오프라인을 넘나들며 정책 홍보와 시정 이미지를 높이는 데 활발히 활약하고 있으며 시는 앞으로도 ‘부캉이’를 통해 재미와 공감을 더한 콘텐츠를 지속해서 확대하며 시민과의 소통을 강화해 나갈 방침이다.

한편, 시는 ‘매력이 넘치는 부산에서 시민의 제안을 받아 부캉이가 버킷리스트를 실행한다’는 콘셉트의 인공지능(AI) ‘부캉이 어디가!’ 영상 4편을 제작해 순차 공개 중이다. 지난주 선보인 첫 번째 영상은 시민들이 추천한 부산 주요 명소를 ‘부캉이’가 찾아가는 내용으로 큰 호응을 얻었다.