“이제 카톡에서도 만나캉!” 부산시 ‘부캉이’ 이모티콘 무료 배포

부산시는 시민들의 큰 사랑을 받아온 명예홍보대사 ‘부캉이’를 일상에서도 만날 수 있도록 26일 오후 2시부터 카카오톡 이모티콘 「샤플루언서 부캉이 부산왔데이!」 16종을 선착순 5만 명에게 무료로 배포한다고 밝혔다.
이번 이모티콘 배포는 ‘부캉이’에 보내준 시민들의 성원에 보답하는 한편, 부산시 공식 카카오톡 채널을 활성화하여 시민들에게 유용한 시정 소식을 더욱 신속하고 친근하게 전달하고자 기획되었다.
시 공무원이 직접 제작한 이번 이모티콘은 총 16종의 움직이는 형태로 구성되었으며, 시민들이 일상 대화에서 자주 사용하는 표현과 재치 있는 동작을 생동감 있게 담아 재미를 더했다.
10월 26일 오후 2시부터 부산시 공식 카카오톡 채널을 신규 추가한 이용자 중 선착순 5만 명에게 무료 제공되며, 다운로드 후 30일간 사용할 수 있다.
또한 시는 카카오톡 이모티콘 이미지를 다양한 방식으로 활용할 수 있도록 시 누리집(www.busan.go.kr/goods)을 통해 다운로드 서비스를 제공한다.