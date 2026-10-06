바다를 주제로 만나는 아세안, 부산시, 2026 부산-아세안 주간 운영

부산시는 오는 10월 6일부터 10월 11일까지 6일간 부산진구 롯데백화점 부산본점 9층 엘 아레나에서 「2026 부산-아세안 주간」을 운영한다고 밝혔다.

「부산-아세안 주간」은 시민과 주한 아세안 외교사절단, 유학생 등이 함께하는 국제문화교류 행사로, 2019년 한-아세안 특별정상회의의 성공적인 개최를 계기로 2020년부터 매년 열리고 있다. 부산과 아세안 간 협력관계를 이어가고 시민들에게 아세안의 다양한 문화를 알리는 행사로 자리 잡고 있다.

개막식은 10월 6일 오후 2시에 열리며, 오석근 시 경제부시장, 아세안 국가 대사, 주부산 외국 공관장, 아세안 국가와 국제 교류를 이어가고 있는 학생·교사 등 국내외 관계자 100여 명이 참석한다. 행사는 개회사와 축사, 축하공연 등으로 진행된다.

올해 「2026 부산-아세안 주간」은 ‘크루즈 아세안’을 주제로, ‘출항-발견-교류’로 이어지는 동선을 따라 아세안 11개국의 문화와 매력을 경험할 수 있도록 구성됐다.