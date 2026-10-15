부산낙동강정원에서 만나는 가을, 2026 부산 가든쇼 개막

부산시는 15일부터 10월 18일까지 부산낙동강정원에서 2026 부산 가든쇼가 진행된다고 밝혔다.
15일 오전 11시부터 진행되는 개막식에는 시 경제부시장, 사상구청장을 비롯해 국회의원, 시의원 등 주요 내빈과 시민들이 참석해 개막을 축하하고 정원문화 축제의 시작을 함께한다.
올해 부산 가든쇼는 <정원이 있는 삶, 정원이 잇는 이야기를 주제로, 정원을 통해 자연과 사람, 사람과 사람이 연결되는 의미를 담았다.
시민들이 다양한 정원을 감상하고 정원문화를 직접 경험하며 일상 속 정원의 가치와 아름다움을 느낄 수 있도록 마련됐다.
행사장에는 특화정원, ESG 기업동행정원, 교류정원, 지역작가정원, 시민참여정원 등 총 40점의 정원 작품이 전시돼 관람객에게 다채로운 볼거리를 제공한다.
정원디자이너 황지해가 참여한 정원 ‘Haven’을 비롯해 기업의 참여와 협력으로 조성한 ESG 기업동행정원, 지역의 특색과 이야기를 담은 지역작가정원 등이 눈길을 끈다. 각 정원은 식물과 자연 소재, 창의적인 디자인을 통해 서로 다른 주제와 개성을 보여주며, 관람객에게 정원의 다채로운 매력을 전한다.