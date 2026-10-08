맛의 세계일주, 부루 「맛」 불’, 부산국제음식박람회·부산마리나셰프챌린지대회 9일 개막!

부산시는 오는 10월 9일부터 11일까지 3일간 벡스코 제1전시장에서 「제23회 부산국제음식박람회(BIFE 2026)」와 「제9회 부산마리나셰프챌린지대회(BMCC 2026)」를 동시에 개최한다고 밝혔다.
올해 23회를 맞이한 「부산국제음식박람회(BIFE 2026)」는 ‘맛의 세계일주, 부루맛불’을 주제로, 관람객이 거대한 보드게임 속 주인공이 되어 부산과 세계의 다양한 맛을 찾아 여행하는 콘셉트로 꾸며진다. 행사장 전체를 하나의 보드게임처럼 구성해 전시와 음식, 체험 프로그램을 즐기며 세계의 다양한 음식문화를 만날 수 있도록 했다.
행사장 주요 공간은 세계 각국의 음식을 소개하는 ‘월드 푸드 빌리지’를 비롯해 부산의 맛있는 베이커리를 선보이는 ‘스위트랜드’, 해산물 요리 구역인 ‘씨푸드 포트’, 관람객 참여형 프로그램인 ‘체험학교’, 프리미엄 외식 공간 ‘딜리셔스 다이닝’, 부산 로컬 미식의 매력을 담아낸 ‘딜리셔스 부산존’ 등으로 구성된다.
특히 ‘월드 푸드 빌리지’에는 일본·프랑스·이탈리아·베트남 관련 기관과 업체가 참여해 현지 음식과 문화를 소개하며, 올해 박람회는 총 230개의 부스가 참가한다.