맛의 세계일주, 부루 「맛」 불’, 부산국제음식박람회·부산마리나셰프챌린지대회 9일 개막!

부산시는 오는 10월 9일부터 11일까지 3일간 벡스코 제1전시장에서 「제23회 부산국제음식박람회(BIFE 2026)」와 「제9회 부산마리나셰프챌린지대회(BMCC 2026)」를 동시에 개최한다고 밝혔다. 올해 23회를 맞이한 「부산국제음식박람회(BIFE 2026)」는 ‘맛의 세계일주, 부루맛불’을 주제로, 관람객이 거대한 보드게임 속 주인공이 되어 부산과 세계의 다양한 맛을 찾아 여행하는 콘셉트로 꾸며진다. 행사장 전체를 하나의 보드게임처럼 구성해 전시와 음식, 체험 프로그램을 즐기며 세계의 다양한 음식문화를 만날 수 있도록 했다. 행사장 주요 공간은 세계 각국의 음식을 소개하는 ‘월드 푸드 빌리지’를 비롯해 부산의 맛있는 베이커리를 선보이는 ‘스위트랜드’, 해산물 요리 구역인 ‘씨푸드 포트’, 관람객 참여형 프로그램인 ‘체험학교’, 프리미엄 외식 공간 ‘딜리셔스 다이닝’, 부산 로컬 미식의 매력을 담아낸 ‘딜리셔스 부산존’ 등으로 구성된다. 특히 ‘월드 푸드 빌리지’에는 일본·프랑스·이탈리아·베트남 관련 기관과 업체가 참여해 현지 음식과 문화를 소개하며, 올해 박람회는 총 230개의 부스가 참가한다.

아울러 ‘딜리셔스 다이닝’에서는 부산 음식점들이 참여해 특별한 협업 메뉴를 선보인다. 10월 10일에는 소공간·신발원·삼송초밥, 11일에는 소공간·슌사이쿠보가 참여해 관람객에게 색다른 음식 경험을 제공할 예정이다.

국내 유명 셰프와 대한민국 명장이 참여하는 다채로운 쿠킹쇼도 3일간 이어진다.

[10월 9일] 대한민국 조리명장 박효남 셰프와 부산 ‘소공간’의 박기섭 셰프, ‘아웃트로 바이 비토’의 김상진 셰프, ‘코듀로이 펠라즈’의 정진호 대표가 부산 식재료 등을 활용해 각자의 개성을 담은 요리를 선보이는 ‘부산 식재료 콜라보 쿠킹쇼’를 진행한다.

[10월 10일] 스타셰프 샘킴과 ‘나폴리 맛피아’ 권성준 셰프가 함께 무대에 오르는 스타셰프 쿠킹쇼가 펼쳐지며, 노르웨이 출신 셰프 크리스틴 오브레보(Kristine Ovrebo)와 안종성 셰프의 쿠킹쇼도 이어진다.

[10월 11일] 조서형·곽동훈 셰프가 한우자조금관리위원회에서 제공한 한우를 활용해 선보이는 ‘부산×서울 스트릿 쿠킹쇼’와 함께 범어사 선문화교육관이 참여하는 ‘사찰만찬 쿠킹쇼’도 이어져 다양한 요리와 음식문화를 소개한다.

올해 9회째를 맞는 「부산마리나셰프챌린지대회(BMCC 2026)」는 세계조리사연맹(WACS) 인준 국제요리경연대회로, 현직 조리사와 조리전공 학생 등 국내외 선수 600여 명이 참가해 실력을 겨룬다.

대회는 개인·단체 라이브 경연과 전시경연, 케이푸드(K-FOOD) 페스티벌 등으로 진행된다. 특히 올해는 대만·말레이시아·몽골·베트남·태국 등 해외 50개 팀, 60여 명의 선수가 참가할 예정으로, 국내외 조리인들이 기량을 겨루고 교류하는 장이 될 예정이다.

또한 스위스·중국·대만·싱가포르·몽골·노르웨이 등에서 초청한 해외 심사위원 18명을 포함해 국내외 심사위원 총 42명이 참여해 국제적 기준에 따라 심사를 진행한다.

기타 자세한 사항은 부산국제음식박람회 사무국(051-711-0053), 부산마리나셰프챌린지 사무국(051-243-9366)으로 문의하거나, 부산국제음식박람회 누리집(www.bife.kr) 또는 부산마리나셰프챌린지 누리집(www.busanmcc.com)을 참고하면 된다.