GODARD II Screening at the Busan Cinema Center Until July 5th

The Busan Cinema Center is hosting a special screening of Jean-Luc Godard’s films until July 5th.

Jean-Luc Godard Special Screenings

Period: June 11-July 5, 2020

Venue: Busan Cinema Center

Tickets: 7,000 won for adults / 5,000 won for members, youth / 4,000 won for senior and morning movie

Website: www.dureraum.org



New Wave / Nouvelle vague

2 or 3 Things I Know About Her / 2 ou 3 choses que je sais d’elle

Masculin feminin

Alphaville

Goodbye to Language / Adieu au langage

Film Socialism / Film socialism

Our Music / Notre musique

In Praise of Love / Éloge de l’amour

Histories of Cinema / Histoire(s) du cinema

For Ever Mozart

JLG/JLG: Self-Portrait in December / JLG/JLG – autoportrait de décembre

Alas for Me /Hélas pour moi

Keep Your Right Up / Soigne ta droite

King Lear

The Rise and Fall of a Small Film Company / Grandeur et Decadence d’un Petit Commerce de Cinema

Detective / Détective

Hail Mary / Je vous salue, Marie

First Name: Carmen / Prénom Carmen

Passion

Every Man for Himself / Sauve qui peut (la vie)

How Is It Going? / Comment ça va?

Number Two / Numéro deux

Just Great/Tout va bien