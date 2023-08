metalpha의-next-generation-fund-i,-암호화폐-리더-기업으로부터-전략적-투자-유치

홍콩, May 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — 암호화폐 기반 자산운용 기업인 Metalpha Technology Holding Ltd (NASDAQ: MATH)는 NextGen Digital Venture Limited와 제휴를 맺은 Next Generation Fund I이 세계적 암호화폐 기업으로부터 500만달러 규모 앵커 투자를 유치했다고 발표했다.



당사는 판매 허가를 획득한 Metalpha의 펀드 상품이 높은 성장세를 구가하며 암호화폐 투자 수단에 대한 기관 투자자, 패밀리 오피스, 고액 자산가들의 광범위한 시장 수요를 충족시키고 있는 가운데 이번에 전략적 투자를 유치하게 되었다.

Next Generation Fund I은 구조화 파생상품을 통해 Grayscale Investments LLC의 상품에 투자할 수 있으며 당국 관리 하에 규제를 준수하는 채널을 제공한다. 이 펀드는 글로벌 투자자들로부터 1억달러 규모 자본 조달을 진행 중이며, 2023년 3월 기준 2000만달러를 확보했다.

Metalpha Technology Holding Ltd. 사장인 Adrian Wang은 “판매 허가를 획득한 당사 펀드 제품의 미래에 대해 큰 기대를 가지고 있다. Metalpha는 성장세에 있는 이곳 홍콩의 디지털 자산업계를 기회로 삼아 고객들에게 세계적으로 경쟁력을 갖추고 규제를 준수하는 상품 제공을 목표로 한다”고 밝혔다.

NextGen Digital Venture Limited 창립 파트너인 Jason Huang은 “Metalpha의 변함 없는 지원에 감사의 뜻을 전하며, 해당 투자사로부터 인정 받게 된 것을 기쁘게 생각한다. 그 동안 여러 차례 비트코인 사이클을 극복한 이 투자사의 전문성은 우리 회사의 목표 수행에 있어 매우 중요한 의미를 가지며, GBTC 투자에 대한 자신감도 높여 주었다. NextGen Digital Venture는 빠르게 발전하고 있는 암호화폐 산업을 대상으로 합법적이고 안전한 투자 수단을 제공함으로써 투자자를 위해 전통적 자산과 디지털 자산을 연결하는 믿을 수 있는 가교 역할을 수행하는 것을 목표로 한다”고 말했다.

홍콩에 기반을 두고 있는 Metalpha는 고객들을 대상으로 고품질 투자 상품과 트레이딩 기능 제공을 목표로 하며, 암호화폐 시장 참여자에게 최고 수준의 구조화 파생상품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있다.

Metalpha Technology Holding Limited 개요

2015년 창립한 Metalpha Technology Holding Limited (NASDAQ: MATH)는 2017년 10월 20일 주식시장에 상장되었으며, 여러 자회사를 통해 풀서비스 형태의 기관투자자급 플랫폼과 함께 투자와 자산운용 서비스를 제공하는 데 전념하고 있다. 블록체인 분야 전문성을 구축한 당사는 암호화폐 자산운용 서비스 분야 리더가 되어 개인 고객과 기업 고객을 대상으로 강력한 혁신과 투명성을 제공하는 것을 목표로 한다.

NextGen Digital Venture 개요

2023년 창립한 NextGen Digital Venture는 전통적 금융과 암호화폐 투자 수단을 제공하는 아시아 지역 프리미어 플랫폼을 추구한다. NDV는 광범위하게 도입될 예정에 있는 각종 신흥 기술을 전통적 자본과 연결하는 것을 목표로 한다. NDV 팀은 주요 투자사와 정상급 패밀리 오피스, 성공적인 테크 스타트업 출신 전문가들로 구성되어 있으며, 이는 고객들에게 안정성과 신뢰성을 갖춘 금융 솔루션을 제공하고자 하는 당사의 확고한 의지를 반영한다.