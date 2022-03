NCCN의 대장암 검사 무료 가이드가 이제 12개 이상의 언어로 제공된다

환자를 위한 NCCN 가이드라인: 대장암 검사는 현재 전 세계 사람들이 대장암을 검사하는 이유, 시기, 방법을 이해하는 데 도움이 되도록 여러 언어로 번역되었다

펜실베이니아주 플리머스 미팅, 2022년 3월 28일 /PRNewswire/ — 미국종합암네트워크®(NCCN®)는 오늘 최근 출간된, 환자를 위한 NCCN 가이드라인®: 대장암 검사의 새로운 번역본을 발표했다. NCCN 재단®의 자금 지원을 통해 제작된 무료 자료는 현재 아랍어, 중국어, 프랑스어, 아이티 프랑스어, 허몽족어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 스페인어, 소말리아어, 타갈로그어, 베트남어로 번역되어 환자와 간병인에게 제공된다.

NCCN 재단의 전무인 패트릭 딜레이니(Patrick Delaney)는 “NCCN 재단은 증거 기반의 신뢰할 수 있는 의료 정보에 대한 자금 지원을 통해 모든 환자가 더 나은 삶을 살 수 있도록 암 치료를 발전시키는 데 전념하고 있습니다.”라고 말했다. 이어 “이 가이드라인을 여러 언어로 번역함으로써 전 세계의 환자와 간병인이 자신에게 적합한 검사 방법에 대한 공통된 결정을 내릴 수 있도록 하고 있습니다.”라고 덧붙였다.

전문가들은 평균 위험도의 사람들에게는 45세에, 고위험도 사람들에게는 45세 이전에 대장암 검사를 받을 것을 권고하고 있다. 코로나 19 팬데믹으로 인해 암 검사와 진단을 시기적절하게 시행할 기회가 줄어들어 후기에 발견되는 경우가 많아질 것으로 예상됨에 따라 지금 암 검사에 대한 정확한 정보에 대한 접근이 필요하다. NCCN.org/resume-screening에서 ‘암은 여러분을 기다려 주지 않으니 여러분도 기다리지 마세요(Cancer Won’t Wait and Neither Should You)’에 대해 자세히 알아볼 수 있다.

Fight Colorectal Cancer(Fight CRC)의 MPPA이자 회장인 앤지 데이비스(Anjee Davis)는 “대장암 검사는 결과를 개선하고 일반적으로 발생하는 대장암을 예방할 수 있는 놀라울 정도로 효과적인 도구입니다.”라고 말했다. 이어 “검사를 통해 대장암을 더 일찍, 치료 가능한 단계에서 진단하여 사망률을 낮출 수 있으며, 암으로 발전하기 이전의 용종을 찾아 제거함으로써 전반적인 암 발병률을 줄일 수 있습니다. 이와 같이 필수적인 정보를 전 세계의 더 많은 사람들이 이용할 수 있게 되어 기쁘게 생각합니다.”라고 덧붙였다.

환자를 위한 무료 디지털 버전의 NCCN 가이드라인: 대장암 검사는 NCCN.org/patientguidelines와 NCCN 암 환자를 위한 가이드 앱을 통해 확인할 수 있다. 환자를 위한 NCCN 가이드라인에 대한 라이브러리는 커지고 있으며, 대장암 및 직장암 등 대부분의 주요 암을 다루는 환자와 간병인을 위해 자주 업데이트되는 60권 이상의 책과 치료 및 암생존자의 권고가 포함되어 있다.

증거 기반의, 전문가 심사를 거친, 환자를 위한 NCCN 가이드라인은 암 치료의 임상 방향 및 정책에 대한 표준인 종양학 NCCN 임상 진료 가이드라인(NCCN 가이드라인®)과 동일한 정보를 포함하고 있으며, 모든 의학 분야에서 가장 철저하고 자주 업데이트되는 임상 진료 가이드라인이다. 환자 버전은 차트, 이미지 및 의학 용어집과 함께 읽기 쉬운 형식으로 제공된다. 환자를 위한 NCCN 가이드라인은 현재 50개 이상의 번역본으로 제공된다.

NCCN.org/patients에서 암 환자 및 간병인을 위한 자료 및 기타 자료를 자세히 알아보고 지원할 수 있다.

미국종합암네트워크 소개 미국종합암네트워크

(National Comprehensive Cancer Network®; NCCN®)은 환자 치료, 연구 및 교육에 전념하는 선도적 주요 암 센터들의 비영리 연합체입니다. NCCN은 환자의 더 나은 삶을 위해 질적이고 효과적이며 공평하고 접근 가능한 암 치료가 가능하도록 암 케어를 개선하고 촉진하는 데 전념하고 있습니다. NCCN.org에서 종양학에 대한 NCCN 임상 진료 가이드라인(NCCN Guidelines®) 및 기타 이니셔티브에 대한 자세한 정보를 확인해 보세요. 페이스북(@NCCNorg), 인스타그램(@NCCNorg), 트위터(@NCCN)에서 NCCN을 팔로우하세요.

NCCN 재단 소개

NCCN 재단®(NCCN Foundation®)은 암 환자에게 힘을 실어주고 종양학의 혁신을 위해 미국종합암네트워크®(NCCN®)에서 설립했습니다. NCCN 재단은 환자를 위한 NCCN 가이드라인® 및 기타 환자 교육 자원에 대한 라이브러리를 통해 전 세계 최고의 암 전문가들의 편견 없는 전문가 지침을 제공함으로써 암 환자와 간병인에게 힘을 실어줍니다. 또한 NCCN 재단은 암 연구의 최전선에서 일하는 미국의 유망한 젊은 연구원들에게 자금을 지원함으로써 암 치료를 발전시키기 위해 노력하고 있습니다. NCCN 재단에 대한 자세한 정보는 NCCN.org/foundation에서 확인할 수 있습니다.

미디어 연락처:

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]

로고 – https://mma.prnasia.com/media2/441768/NCCN_Logo.jpg?p=medium600