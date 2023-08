Quantexa, Celent의 2023 xCelent AML 거래 모니터링 보고서에서 탁월한 기술

런던/뉴욕, July 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — 공공기관 및 민간기업용 의사 결정 인텔리전스(DI) 솔루션 분야 글로벌 리더인 Quantexa 는 금융 기관의 핵심 의사결정권자에게 기술 전문성을 제공하는 글로벌 연구, 자문사인 Celent의 2023 xCelent 자금세탁방지(AML) 거래 모니터링(TM) 보고서에서 기술 탁월성을 인정받았다고 발표했다. 이 보고서는 금융 기관이 니즈 대응에 최적화된 AML 벤더사를 선정하는 데 도움이 되는 독립적인 자료다. Celent의 보고서는 전 세계적으로 이용 가능한 17개의 AML TM 시스템들이 지닌 기능성과 고객 기반, 기술력, 시행력, 요금 책정, 지원 능력 등을 종합 분석해 주요 금융기관들이 시장 상황에 맞게 효율적인 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하고 있다.

Celent는 Quantexa가 “핵심 개체 판단 프로세스를 선도하고 있다”고 강조하며 “이를 통해 금융 범죄 포렌식 조사를 지원하기 위한 세부적이고 심층적인 네트워크 분석을 구현한다”고 평가했다. 보고서는 Quantexa 플랫폼이 제공하는 주요 이점으로 “내부 거래 및 고객 데이터는 물론 객체, 거래 및 기타 활동, 거래 상대방과 관련된 외부 데이터도 처리함으로써 리스크 인사이트를 파악할 수 있는 관련 계정에 대해 풍부한 네트워크 분석을 생성하는 점을 강조했다. 이런 분석을 통해 조사 프로세스의 상당 부분을 자동화하고 애널리스트의 효율성도 높일 수 있게 된다.

고객들은 Quantexa의 의사 결정 인텔리전스 플랫폼과 AML 솔루션에 대해 전반적으로 높은 평가를 내렸다. 두 개 솔루션 모두 솔루션 도입(시행) 경험과 기술 부문에서 시행 속도와 데이터 모델 유연성 평가에선 최고 점수를 받았다. 또한 플랫폼의 그래프 분석과 네트워크/링크 분석 기능도 호평을 받았다. 응답자들은 Quantexa 팀의 솔루션과 관련 기술에 대한 전문지식이 뛰어나다고 주목했는데 한 고객사는 “다른 공급업체과 비교해 높은 수준의 서비스와 대응체계를 갖추고 있다”고 언급했다.

Quantexa의 최고 상품 책임자인 Dan Higgins는 “Celent가 AML 솔루션 분야에서 우리 회사를 업계 최고 수준으로 인정한 것은 그만큼 고객들에게 혁신과 가치를 제공하고 있다는 점을 방증하는 것이다. Quantexa는 업계 최고 수준의 솔루션을 제공하기 위해 지속적인 노력을 경주하고 있다. 고객사들이 정보를 인사이트로 바꾸고 이를 활용해 조직의 보호 및 경영 최적화, 성장을 도모할 수 있도록 지원하는 것이다. 금융 범죄 포렌식 조사를 지원하는 폭넓은 전문 지식과 더불어 솔루션이 제공하는 심도 깊은 영향력을 Celent가 인정했다는 점에 대해 매우 고무되며 보람을 느낀다”고 밝혔다.

Quantexa의 플랫폼은 주요 은행과 핀테크 기업, 규제 당국이 사일로(silo) 시스템을 연결해 데이터를 이해하고 보호, 최적화, 성장할 수 있는 능력을 제공한다. Quantexa 고객은 금융 범죄를 예방, 대응함으로써 회복력을 강화하고 신속하게 숨겨진 위험을 시각화하는 한편 AML 리스크에 대해 더 많은 정보에 기반하며 신뢰성 있는 결정을 내릴 수 있다.

Celent의 AML 거래 모니터링용 의사 결정 인텔리전스 솔루션을 분석한 Celent 보고서

Quantexa 개요

Quantexa는 글로벌 데이터 및 분석 소프트웨어 회사로 기업들이 데이터의 효용성을 높여 신뢰성 있는 경영 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 의사 결정 인텔리전스(Decision Intelligence)를 고안했다. 빅데이터와 AI의 최신 발전을 활용하는 Quantexa의 의사 결정 인텔리전스 플랫폼은 내부 및 외부 데이터에 대한 맥락적이고 연결된 뷰를 한 곳에서 제공함으로써 숨겨진 리스크와 새로운 기회를 발굴한다. 또한 데이터 관리, KYC(고객확인절차), 고객 인텔리전스, 금융 범죄, 리스크, 사기, 보안 등 고객 라이프사이클 전반에 걸쳐 주요 과제를 해결한다.

Quantexa Contextual Decision Intelligence Platform은 기존 접근 방식보다 90% 이상 증가한 정확도와 60배 빠른 애널리티컬 모델 분석을 통해 운영 성능을 향상시킨다. 2016년 설립된 Quantexa는 현재 전 세계에서 650명이상의 직원을 고용하고 있으며 수천명의 사용자가 수십억개의 거래 및 데이터 포인트로 작업하고 있다. 당사는 런던, 더블린, 뉴욕, 보스턴, 워싱턴 DC, 토론토, UAE, 말라가, 암스테르담, 룩셈부르크, 브뤼셀, 멜버른, 시드니, 싱가포르에 사무소를 두고 있다. Quantexa에 대한 자세한 정보는 Quantexa 홈페이지( www.quantexa.com )와 LinkedIn 에서 확인할 수 있다.

