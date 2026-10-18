동남권 첫 외국교육기관 ‘로얄러셀스쿨 부산캠퍼스’ 착공, 2028년 개교 목표

부산시는 동남권 제1호 외국교육기관인 ‘영(英)로얄러셀스쿨 부산캠퍼스’가 오는 10월 19일 본격적인 공사 착공에 들어간다고 밝혔다. 이번 착공은 지난 2월 실시계획 변경 고시 및 건축허가 등 주요 인허가 절차를 차질 없이 마무리한 데 따른 것이다. 시는 그동안 부산진해경제자유구역청, 한국토지주택공사(LH) 등 유관기관과 전담팀(TF)을 구성해 원활한 인허가 및 설계 절차가 진행되도록 조정 역할을 수행해왔다. 로얄러셀스쿨 부산캠퍼스는 명지국제신도시(명지동 3638번지 1부지)에 6개 동(연면적 1만 9천286㎡) 규모로 설립되며, 본교와 교육수준이 동일하게 적용되는 최고 수준의 교육시설로 조성된다. 170여 년 전통을 자랑하는 영국 명문 사학 로얄러셀스쿨 본교의 검증된 학사 관리 시스템과 핵심 커리큘럼이 부산캠퍼스에도 동일하게 적용되며, 이를 통해 학생들은 부산에서 영국 본교 수준의 교육을 직접 경험할 수 있다. 시는 2028년 적기 개교를 위해 건립사업자인 한국토지주택공사(LH)에 건설공사 긴급발주를 요청하는 등 신속한 착공을 위한 행정지원을 해왔다.

이에 한국토지주택공사(LH)는 긴급 입찰공고를 거쳐 지난 10월 1일 공사계약을 체결했으며, 10월 19일 착공 후 준비기간을 거쳐 11월 중순부터 터파기 등 토목공사를 추진할 예정이다.

아울러, 시는 공사 입찰절차가 진행되는 동안에도 관계기관 TF회의를 통해 사업 추진 사항을 공유하고 2028년 개교를 위한 사전 준비를 병행해 왔다. 앞으로도 기관 간 긴밀한 협력을 통해 공사 상황을 점검하고, 개교에 필요한 행정절차가 원활히 진행될 수 있도록 지원할 계획이다.

또한 이번 캠퍼스 건립이 해외 우수 기업과 글로벌 인재의 지역 정착을 돕는 핵심 정주 기반시설로 작용해, 서부산권을 미래 인재 양성의 중심 거점으로 도약시킬 것으로 기대하고 있다.