동남권 첫 외국교육기관 ‘로얄러셀스쿨 부산캠퍼스’ 착공, 2028년 개교 목표
Image: City of Busan
문화

동남권 첫 외국교육기관 ‘로얄러셀스쿨 부산캠퍼스’ 착공, 2028년 개교 목표

By Haps Staff

부산시는 동남권 제1호 외국교육기관인 ‘영(英)로얄러셀스쿨 부산캠퍼스’가 오는 10월 19일 본격적인 공사 착공에 들어간다고 밝혔다.

이번 착공은 지난 2월 실시계획 변경 고시 및 건축허가 등 주요 인허가 절차를 차질 없이 마무리한 데 따른 것이다. 시는 그동안 부산진해경제자유구역청, 한국토지주택공사(LH) 등 유관기관과 전담팀(TF)을 구성해 원활한 인허가 및 설계 절차가 진행되도록 조정 역할을 수행해왔다.

로얄러셀스쿨 부산캠퍼스는 명지국제신도시(명지동 3638번지 1부지)에 6개 동(연면적 1만 9천286㎡) 규모로 설립되며, 본교와 교육수준이 동일하게 적용되는 최고 수준의 교육시설로 조성된다.

170여 년 전통을 자랑하는 영국 명문 사학 로얄러셀스쿨 본교의 검증된 학사 관리 시스템과 핵심 커리큘럼이 부산캠퍼스에도 동일하게 적용되며, 이를 통해 학생들은 부산에서 영국 본교 수준의 교육을 직접 경험할 수 있다.

시는 2028년 적기 개교를 위해 건립사업자인 한국토지주택공사(LH)에 건설공사 긴급발주를 요청하는 등 신속한 착공을 위한 행정지원을 해왔다.

이에 한국토지주택공사(LH)는 긴급 입찰공고를 거쳐 지난 10월 1일 공사계약을 체결했으며, 10월 19일 착공 후 준비기간을 거쳐 11월 중순부터 터파기 등 토목공사를 추진할 예정이다.
아울러, 시는 공사 입찰절차가 진행되는 동안에도 관계기관 TF회의를 통해 사업 추진 사항을 공유하고 2028년 개교를 위한 사전 준비를 병행해 왔다. 앞으로도 기관 간 긴밀한 협력을 통해 공사 상황을 점검하고, 개교에 필요한 행정절차가 원활히 진행될 수 있도록 지원할 계획이다.
또한 이번 캠퍼스 건립이 해외 우수 기업과 글로벌 인재의 지역 정착을 돕는 핵심 정주 기반시설로 작용해, 서부산권을 미래 인재 양성의 중심 거점으로 도약시킬 것으로 기대하고 있다.
전재수 시장은 “로얄러셀스쿨 부산캠퍼스 착공은 해양수도 부산의 미래를 뒷받침할 글로벌 교육 기반을 마련하는 의미 있는 첫걸음”이라며, “앞으로도 관계기관이 하나의 팀으로 협력해 건립 공사와 개교 준비를 속도감 있게 추진하고, 2028년 8월 개교가 차질 없이 이루어질 수 있도록 꼼꼼히 챙기겠다”라고 밝혔다.
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