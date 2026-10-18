동남권 첫 외국교육기관 ‘로얄러셀스쿨 부산캠퍼스’ 착공, 2028년 개교 목표

부산시는 동남권 제1호 외국교육기관인 ‘영(英)로얄러셀스쿨 부산캠퍼스’가 오는 10월 19일 본격적인 공사 착공에 들어간다고 밝혔다.
이번 착공은 지난 2월 실시계획 변경 고시 및 건축허가 등 주요 인허가 절차를 차질 없이 마무리한 데 따른 것이다. 시는 그동안 부산진해경제자유구역청, 한국토지주택공사(LH) 등 유관기관과 전담팀(TF)을 구성해 원활한 인허가 및 설계 절차가 진행되도록 조정 역할을 수행해왔다.
로얄러셀스쿨 부산캠퍼스는 명지국제신도시(명지동 3638번지 1부지)에 6개 동(연면적 1만 9천286㎡) 규모로 설립되며, 본교와 교육수준이 동일하게 적용되는 최고 수준의 교육시설로 조성된다.
170여 년 전통을 자랑하는 영국 명문 사학 로얄러셀스쿨 본교의 검증된 학사 관리 시스템과 핵심 커리큘럼이 부산캠퍼스에도 동일하게 적용되며, 이를 통해 학생들은 부산에서 영국 본교 수준의 교육을 직접 경험할 수 있다.
시는 2028년 적기 개교를 위해 건립사업자인 한국토지주택공사(LH)에 건설공사 긴급발주를 요청하는 등 신속한 착공을 위한 행정지원을 해왔다.