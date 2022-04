Worldline 브랜드 Ingenico, BharatPe와 파트너십 체결

– 인도 매장에 첨단 결제 및 상업 서비스 제공하기 위해 헙업

– 5년 기간의 전략적 파트너십으로 상업계의 새로운 시대 열 것으로 기대

(뉴델리, 파리 및 싱가포르 2022년 3월 25일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 24일, 인도에서 가장 빠르게 성장 중인 핀테크 기업 BharatPe[https://bharatpe.com/ ]와 Worldline 브랜드 Ingenico[https://www.ingenico.com/ ]가 인도에서 POS 기기 채택을 촉진하기 위한 5년 기간의 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했다. 이번 파트너십의 일환으로, Ingenico는 향후 12개월간 인도 내 BharatPe 매장 네트워크에 100,000대에 달하는 Axium 안드로이드 스마트 POS 라인과 PPaaS(Ingenico의 서비스형 결제 플랫폼) 기기를 설치할 예정이다.

Axium DX8000 안드로이드 기반 단말기와 PPaaS 간의 결합으로, 델리 기반의 유니콘 기업 BharatPe는 빠르게 성장하고 진화하는 시장의 수요를 충족할 수 있도록 설계된 기술 스택을 확보하게 됐다. 안드로이드 10 운영체제를 이용해 최신 업계 표준에 따라 구축된 Axium 단말기의 대규모 사용자 인터페이스는 BharatPe 매장에 이상적이다.

인도에서 세 번째로 큰 민간 POS 기업으로서 새로운 서비스를 통해 끊임없이 혁신을 추진하는 BharatPe는 Ingenico의 PPaaS 솔루션을 통해 단기간에 시장에 혁신적인 사업 애플리케이션을 제공할 유연성을 확보하게 됐다. PPaaS는 단말기 관리 솔루션에 제3자 애플리케이션과 대안 결제 방식을 결합하는 결제 및 상업 서비스 라인이다. Ingenico POS가 이미 전 세계 170개국에 3천500만 대 이상 설치된 가운데, 클라우드 기반의 이 플랫폼은 Ingenico POS의 모든 결제 기기를 비롯해 온라인 거래에서도 작동한다.

Ingenico 측에 있어 이번 파트너십은 모든 채널에서 상업을 지원하고, 결제를 간소화하며, 혁신적인 고객 여정을 제공하는 에코시스템 인에이블러로 자사를 포지셔닝할 기회다. 그뿐만 아니라, 잠재력이 높은 인도 시장에서 자사의 입지를 강화할 기회이기도 하다.

Ingenico 아시아태평양 지역 선임 부사장 Nigel Lee는 델리에서 열린 India FinTech Expo에 기조연설자로 참석했다. 그는 이번 파트너십에 대해 “전략적 시장인 인도에서 BharatPe의 성장 궤도를 함께 하게 된 것을 기쁘게 생각한다”라며, “이 파트너십은 자사가 BharatPe를 지원하고, 자사가 매장에 제공할 서비스 라인을 확장할 매우 큰 기회”라고 밝혔다. 이어, 그는 “추가로, 자사의 PPaaS 사명은 현재 다른 기술보다 훨씬 더 신속하고 간단한 방식으로 파트너들이 매장에 제공하는 여러 가지 서비스를 간단하고 효율적으로 관리하도록 지원하는 것”이라면서 “BharatPe가 이 업무를 수행하도록 돕고, BharatPe의 멋진 성장 여정을 지원하게 된 것에 자부심을 느낀다”라고 설명했다.

BharatPe 공동 설립자 Shashvat Nakrani는 이 파트너십과 관련해 “자사는 2020년 BharatSwipe를 출시한 후, 인도 POS 산업 역사상 가장 빠른 확장을 단행했다”며 “오늘날 자사는 250개가 넘는 도시에서 PoS 사업을 활발하게 진행하고 있으며, 오프라인 매장에 125,000대가 넘는 BharatSwipe 기계를 설치했다. 또한, 자사의 PoS 기기에서 연간 미화 40억 달러에 달하는 거래를 처리하고 있다”고 말했다. 그는 “Ingenico와의 전략적 파트너십을 통해 오프라인 매장을 위한 자사의 핀테크 라인에 새로운 차원을 추가할 수 있게 됐다”면서 “PPaaS가 추가된 신형 Axium POS 기기 덕분에, 자사의 매장 파트너들에게 세계적 수준의 결제 및 상업 서비스를 제공하고, 파트너의 사업 성장을 더욱 지원할 수 있을 것으로 예상된다”라고 설명했다. 또한, 그는 “자사는 수백만 곳에 달하는 매장 파트너에게 동급 최고의 핀테크 상품과 서비스를 제공하기 위해 여러 산업의 유명 기업과의 전략적 파트너십을 계속 모색할 것”이라고 덧붙였다.

WORLDLINE 소개

Worldline[Euronext: WLN]은 결제 산업 부문의 글로벌 선도기업이자 매장, 은행 및 매입사가 기술 파트너로 선택하는 기업이다. 50개국 이상에서 20,000명 이상의 직원이 근무하는 Worldline은 고객의 성장을 촉진하는 지속가능하고 신뢰성 높으며 혁신적인 솔루션을 제공한다. Worldline은 매장 내 및 온라인 상업 인수, 고도로 안전한 결제 거래 처리 및 여러 가지 디지털 서비스 등을 제공한다. 2021년, Worldline의 예상 매출은 40억 유로에 달한다.

BHARATPE 소개

BharatPe는 인도 매장을 위해 금융 포용을 현실화한다는 비전으로 2018년에 설립됐다. 같은 해, BharatPe는 인도 최초의 UPI 상호운용 QR코드이자 최초의 제로 MDR 결제 승인 서비스를 출시했다. 2020년에 코로나19가 발생한 후에는 인도에서 유일한 제로 MDR 카드 승인 단말기 BharatSwipe를 출시했다. 오늘날 150개 이상 도시에서 800만 곳이 넘는 매장을 지원하는 BharatPe는 UPI 오프라인 거래의 선두주자로서 매월 1억1천만 건이 넘는 UPI 거래를 처리한다(연간 결제 처리 금액은 미화 160억 달러에 달한다). BharatPe는 설립 후 지금까지 300,000곳이 넘는 매장에 대해 총 300억 인도 루피가 넘는 대출을 촉진했다. BharatPe의 POS 사업은 자사 POS 기기를 통해 매년 미화 40억 달러가 넘는 결제를 처리하고, 인도 곳곳에서 125,000대 이상의 기기로 구성된 네트워크를 구축했다. BharatPe는 지금까지 미화 6억5천만 달러 이상의 자기자본과 부채를 조달했다. BharatPe에 투자한 유명 기업으로는 Tiger Global, Dragoneer Investment Group, Steadfast Capital, Coatue Management, Ribbit Capital, Insight Partners, Steadview Capital, Beenext, Amplo 및 Sequoia Capital 등이 있다. 2021년 6월, BharatPe는 1억 명이 넘는 회원을 보유한 인도 최대의 다중 브랜드 충성도 프로그램인 PAYBACK India를 인수한다고 발표했다. 또한, 같은 달, BharatPe는 Centrum Group의 안정적인 수익성 NBFC 자회사 Centrum Financial Services Limited (Centrum)와 함께 인도중앙은행(Reserve Bank of India, RBI)으로부터 SFB(Small Finance Bank) 설립에 대한 원칙 승인을 받았다. 2021년 10월, Centrum Financial Services Limited (Centrum)와 BharatPe의 컨소시엄이 인도중앙은행(RBI)으로부터 SFB 허가를 받았다. 또한, 같은 달, BharatPe는 postpe를 출시하며, 선구매 후결제(Buy Now Pay Later) 부문에 대대적으로 진출했다.