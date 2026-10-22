부산시, ‘함께 만들어가는 부산의 평화’, 2026 부산유엔위크 시즌7 개최

부산시는 23일부터 오는 11월 11일까지 부산 일원에서 ‘기억에서 참여로, 함께 만들어가는 부산의 평화’를 메시지로 「2026 부산유엔위크(UN Weeks in Busan)」를 개최한다고 밝혔다.
부산유엔위크는 유엔의 날(10월 24일)을 전후해 세계 유일의 유엔기념공원이 자리한 부산에서 평화의 의미를 시민들과 나누는 평화주간 행사다.
올해로 7회째를 맞는 이번 행사는 시민들이 일상에서 평화를 쉽게 접하고, 참여와 체험을 통해 그 의미를 되새기는 데 중점을 뒀다.
올해 부산유엔위크는 지난 7월 지역 내외국인 청년으로 구성된 외교 서포터스 ‘유엔즈(UNs)’ 발대식을 시작으로 총 7개 프로그램으로 진행된다.
주요 프로그램은 제81주년 유엔의 날 기념식(10.23.), 참전국·외교관 감사오찬(10.23.), 시민체감형 평화 콘텐츠 ‘원피스(ONE PEACE)’(10.16.~11.1.), 세계평화포럼(11.2.) 등이다.
23일 오전 11시, 유엔기념공원에서 열리는 ‘제81주년 유엔의 날 기념식’은 전재수 시장을 비롯해 유엔기념공원에 전사자가 안장된 10개국 외교사절단, 재부 외국 공관장, 보훈단체, 군 장병 등이 참석해 유엔참전용사를 추모하고 참전국에 감사의 뜻을 전한다.