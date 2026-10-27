10년의 웹툰이야기, 부산을 물들인다 — 부산글로벌웹툰페스티벌 30일 개막

부산시는 부산정보산업진흥원, 부산경남만화가연대와 함께 오는 10월 30일부터 11월 1일까지 3일간 뮤지엄 원 및 부산문화콘텐츠콤플렉스에서 「제10회 부산글로벌웹툰페스티벌」을 개최한다. 시가 주최하고 부산정보산업진흥원과 부산경남만화가연대가 주관하는 이번 행사는 국내외 웹툰작가 190여 명이 참여해 800여 점의 작품을 선보이는 글로벌 웹툰 축제다. 2017년 첫 개최 이후 올해로 10주년을 맞은 부산글로벌웹툰페스티벌은 국내외 웹툰 창작자와 시민이 함께하는 문화행사로 성장해 왔다. 특히, 올해는 지난 10년의 성과를 돌아보는 동시에 국내외 작가와 기업 간 교류를 확대해 글로벌 웹툰 축제로 한 단계 더 도약할 계획이다. 올해 행사는 ‘Ten years, One story(10년, 하나의 이야기)’를 주제로 지난 10년의 역사를 집약한 특별전시와 함께 다양한 프로그램을 선보인다. 전시회에서는 역대 페스티벌 포스터를 통해 지난 10년의 발자취를 돌아보고, 국내외 웹툰작가들의 개성 넘치는 작품 800여 점을 한자리에서 만나볼 수 있다. 특히, 국내외 유명 작가들이 참여하는 ‘드로잉 토크쇼’에서는 작가들의 창작 이야기를 직접 듣고, 현장에서 펼쳐지는 드로잉 시연을 통해 웹툰 제작 과정을 생생하게 경험할 수 있다.

국내외 웹툰산업의 교류 활성화와 해외시장 진출을 위한 글로벌 비즈니스 프로그램도 확대 운영한다.

해외 작가와 유수 출판사 관계자를 초청해 국내외 창작자 간 교류 기회를 넓히고, 작가와 기업 간 비즈니스 상담 및 콘퍼런스를 통해 웹툰 작품의 사업화와 해외 판로 개척을 지원한다.

또한 부산영어방송과 연계한 라이브(LIVE) 토크쇼, 지역 대학 참여 부스 등을 운영해 지역 유관기관과의 협력을 강화하고, 웹툰을 매개로 한 교류의 폭을 넓힐 예정이다.

웹툰을 보고 즐기는 것을 넘어, 남녀노소 누구나 직접 참여하며 특별한 추억을 만들 수 있는 다채로운 체험행사도 풍성하게 마련된다.

가족만화그리기대회, 캐리커처 이벤트 등 다양한 체험행사와 함께 웹툰에 관심 있는 학생들이 현직 작가와 직접 만나 진로와 창작활동에 대한 조언을 얻을 수 있는 ‘웹툰 상담소’도 운영한다.

이번 행사는 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 전시는 행사 기간 매일 오전 10시부터 오후 7시까지 관람할 수 있다. 자세한 일정 등 기타 사항은 공식 누리집(www.bwebtoon.com)을 통해 확인할 수 있다.

조유장 시 문화국장은 “지난 10년간 부산글로벌웹툰페스티벌은 수많은 창작자들의 열정과 도전을 바탕으로 국내외 작가와 시민이 함께하는 웹툰 축제로 성장해 왔다”라며, “이번 10주년을 계기로 부산이 국내외 웹툰 창작자와 기업이 교류하고 협력하는 글로벌 웹툰산업의 중심지로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 강조했다.